“Siamo qui per chiedere al presidente del Consiglio di darci una mano, perché al Senato con un emendamento notturno sono stati stralciati 1,6 miliardi che servono alle periferie del nostro paese. Siamo qui per chiedere una soluzione di questo problema: se possibile, anche dilazionare i finanziamenti senza fermare i Comuni che sono più avanti”. Lo dice il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, al suo ingresso a Palazzo Chigi per l’incontro con il premier Giuseppe Conte. Con lui ci sono numerosi primi cittadini, tra cui Virginia Raggi, Chiara Appendino, Dario Nardella, Enzo Bianco, Matteo Ricci, Federico Pizzarotti.

“Ci sono Comuni – spiega Decaro – che si sono portati avanti con il lavoro per le periferie e hanno speso soldi che rischiano di fare debiti fuori bilancio”. E a chi gli chiede se un no alle richieste vorrebbe dire interrompere le relazioni istituzionali, il sindaco replica: “Sì, certo, perché abbiamo sottoscritto convenzioni, contratti che non si possono stralciare con un emendamento notturno”.