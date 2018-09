L’hacker @R0gue_0 ha annunciato su Twitter di aver bucato di nuovo la sicurezza della piattaforma Rousseau utilizzata dal Movimento 5 stelle per le votazioni in rete. L’account è lo stesso che circa un anno fa era riuscito a penetrare il sistema operativo dei 5 stelle. Il messaggio del nuovo intervento è comparso nella notte tra il 5 e il 6 settembre: “Grande notizie e tabelle al mercato di Rousseau, la collezione estate 2018 è fuori”. Segue il link al sito Privatebin.net, sito di filesharing dedicato agli sviluppatori, dove è stata salvata una schermata con una serie di nomi di file (che però non rimandano ai dati che dovrebbero esserci all’interno).

Big news & #tables at #Rousseau Market , collection #Summer2k18 is out!

Great & Useless changes from #casaleggio, for a nice low price!

New tables, new #Hash , phones, emails… and so,@casaleggio ?https://t.co/L5srTaSTdP#M5S #GDRP#pisQAnon is better than nothing#APT0

— rogue0 (@r0gue_0) September 5, 2018