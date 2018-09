E' caccia all'uomo nelle campagne di Palagonia. Il ricercato, Geatano Fagone, era stato denunciato per altre liti di vicinato. Ha investito le persone sedute ad alcuni tavoli sistemati in una strada chiusa facendo anche retromarcia

Ha travolto più volte con la sua Fiat Punto i vicini di casa seduti lungo una strada chiusa – uccidendone una e ferendone 7 – e poi è fuggito. E’ caccia all’uomo a Palagonia, in provincia di Catania: i carabinieri stanno battendo le campagne della zona con numerosi posti di blocco. La Procura ipotizza la tentata strage. Il movente sarebbero vecchie liti di vicinato, per le quali l’uomo in passato era stato anche denunciato. Il ricercato si chiama Gaetano Fagone e ha 52 anni. La vittima aveva 87 anni, due feriti sono in gravi condizioni (varie fratture e contusioni), ma non in pericolo di vita. Sono stati travolti anche due bambini. Uno di 9 mesi è sotto osservazione all’ospedale Cannizzaro di Catania: al momento del’aggressione si trovava in un girello, è stato sfiorato dalla vettura e rimasto fortunatamente illeso.

Secondo una prima ricostruzione, lungo la strada chiusa in cui è avvenuto il fatto, erano sistemati alcuni tavoli ai quali erano sedute circa 30 persone di diverse famiglie del quartiere. Fagone ha preso l’auto del padre ed è partito a tutta velocità. “È stato certamente un gesto volontario – dice il procuratore di Caltagirone Giuseppe Verzera – Ha travolto le famiglie dei vicini con l’auto e poi ha fatto marcia indietro cercando di colpire le persone. Lo stiamo cercando e lo assicureremo alla giustizia”. Da quanto si apprende, l’uomo, che in passato ha subito alcuni ricoveri per problemi psichici, aveva dei rapporti problematici con il vicinato.