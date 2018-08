Dopo che nella notte sono stati fatti scendere i 27 minori non accompagnati presenti a bordo, rimano lo stallo per le restanti 150 persone. Il ministro dell'Interno, intervistato da Rtl, ha ribadito la linea contro l'accoglienza. E ha attaccato il presidente della Camera: "Ha tanto tempo per parlare"

La nave Diciotti della Guardia costiera italiana è bloccata per il terzo giorno nel porto di Catania senza aver ricevuto l’autorizzazione a far scendere i 15o migranti presenti a bordo. Nella notte e dopo i numerosi appelli sono stati fatti sbarcare i 27 minori non accompagnati. Mentre il governo rimane in silenzio, chi si oppone pubblicamente all’accoglienza è il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Che anche questa mattina, intervistato da Rtl, ha ribadito la sua linea: “Se temo l’intervento del Colle? Io non temo nulla, ho la coscienza a posto”, ha detto. Quindi è tornato ad attaccare il presidente della Camera M5s Roberto Fico che nelle scorse ore aveva chiesto un intervento in tutela dei minori: “Con Luigi Di Maio lavoro molto bene. Qualcun altro ha tanto tempo per parlare, penso al presidente della Camera, che ogni tanto dice e fa l’esatto contratto di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro”. Effettivamente dal vicepremier M5s non è ancora arrivato un commento sulla vicenda e neppure c’è stato un intervento dei vertici 5 stelle in difesa del collega attaccato da Salvini. Il leader della Lega ha quindi parlato di come intende gestire i prossimi arrivi in Italia: “Il mio obiettivo è il ‘No way’ australiano. Nessun migrante soccorso in mare mette piede in Australia“.

La nave Diciotti è arrivata in Sicilia la notte tra domenica e lunedì scorsi con 177 migranti a bordo. Dall’imbarcazione la notte scorsa sono stati fatti scendere 27 minori non accompagnati, tra cui una ragazza, che sono stati assistiti da Croce Rossa, Unhcr e Save the Children. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dato il via libera dopo due giorni di resistente e soprattutto dopo l’ispezione effettuata a bordo dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che aveva messo in guardia sulle pessime condizioni a bordo e segnalato la presenza di casi di scabbia. Ieri ci sono stati vari appelli perché la situazione venisse sbloccata, a partire da quello della Procura per i Minorenni del Tribunale di Catania, che aveva inviato una richiesta ufficiale.

Una delegazione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è in viaggio verso Catania per visitare la Nave Diciotti. La delegazione è guidata da Daniela de Robert, componente del Collegio del Garante, e composta da Fabrizio Leonardi, Direttore dell’Ufficio del Garante ed Elena Adamoli, dell’Unità operativa ‘privazione della libertà e migranti’. La visita, spiega una nota, è stata decisa dal garante Mauro Palma, in forza dei poteri conferiti all’Autorità di garanzia, “in quanto meccanismo di prevenzione nazionale ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Opcat), ratificato dall’Italia: accesso a tutti i luoghi di privazione della libertà, siano essi de iure o de facto, accesso a colloqui riservati con tutte le persone private della libertà e a tutta la documentazione”.