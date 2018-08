Ha inserito 20 euro nel distributore automatico per fare benzina ma dalla pompa non è uscito nulla. Il giorno dopo, per vendetta, è tornato alla pompa con l’intenzione di far esplodere la stazione di servizio: ha infilato cinque euro, ha cosparso la piazzola di carburante e poi gli ha dato fuoco. È successo a Pordenone il 16 agosto scorso e ora i carabinieri hanno diffuso le immagini dell’episodio. L’uomo, un operaio di 50 anni, è stato denunciato per il reato di danneggiamento. Secondo i militari, la scarsa quantità di benzina versata ha fatto sì che i danni fossero, tutto sommato, contenuti.