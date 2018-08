Le ricerche dei dispersi alle gole del Raganello, dopo l’ondata del fiume che ha travolto gli escursionisti, sono continuate per tutta la notte. Sono più di 30 le persone soccorse e portate in salvo dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. Nel video, le immagini del salvataggio di un ferito che viene portato via in elicottero.