Traffico in tilt a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale: alberi caduti, strade chiuse, autobus deviati, una fermata della metropolitana allagata e treni fermi. Chiusa e poi riaperta la stazione metro Flaminio a causa di un allagamento.

Il servizio ferroviario della linea Roma-Viterbo è stato sospeso e poi riattivato a causa dei danni provocati dal maltempo. Sospesa momentaneamente anche la linea tram numero 2. Linee bus deviate a causa di un grosso platano che si è schiantato a terra intorno alle 15.40 a passeggiata di Ripetta. Il traffico è stato deviato. Chiusa anche via Attilio Regolo e a via dei Gracchi, altezza via Marcantonio Colonna a causa della presenza di alberi nella carreggiata. Difficoltà di circolazione a viale Manzoni, altezza via Merulana lberi a causa di alberi sulla carreggiata. Chiuso al traffico anche il sottopasso lungotevere Michelangelo sempre a causa presenza di alberi sulla carreggiata.