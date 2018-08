Martedì 14 agosto a Fontanarosa, in provincia di Avellino, si è svolta la tradizionale cerimonia religiosa per le vie del paese, con il carro tirato dai buoi su cui, come di consueto, sono issati la statua della Madonna e un obelisco di paglia alto circa 25 metri. Durante la processione, però, qualcosa è andato storto. A un certo punto, dopo una curva, l’obelisco è caduto su una casa, rischiando di colpire sia le persone in strada sia quelle che stavano assistendo alla cerimonia dal balcone. Secondo sindaco e carabinieri “si è evitata una tragedia“. E sulle cause dell’incidente sono state avanzate una serie di ipotesi: la mancanza di equilibrio nel sistema di funi che sostengono l’obelisco nelle mani dei cittadini, oppure il fondo bagnato che ha fatto scivolare i buoi.

Video Facebook/Del Gaudio-Zinzi e Michelangelo Teresi