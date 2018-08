Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia per il 74 anniversario dell’eccidio di Piazzale Loreto dinnanzi alla Stele dedicata ai Quindici Martiri, ha commentato il taglio dei fondi per le periferie, già bocciato dall’Anci e al centro delle proteste di molti sindaci. “Milleproroghe? La leggo come un’operazione politica tesa a mettere in difficoltà chi aveva fatto una cosa buona per le periferie. I sindaci sentivano loro quelle risorse. Alla ratio è indifendibile. Lo ha detto il presidente dell’Anci, è un furto con destrezza. Il mio piano b è solo quello di anticipare dei fondi”