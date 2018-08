La vittima è Vincenzo Mattioli, di 61 anni: il suo corpo è rimasto incastrato nelle lamiere di una utilitaria, avvolta dalle acque del torrente. Non si hanno invece notizie della moglie e i soccorritori sono al lavoro per cercarla. Quando è avvenuto il distacco, poco prima delle 18 di lunedì, la strada era molto trafficata e non è escluso che ci possano essere altre vittime

Un turista milanese è morto dopo che l’auto su cui viaggiava con la moglie è stata travolta da una frana in Val Ferret, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, nel territorio comunale di Courmayeur. L’incidente si è verificato poco prima delle 18 di lunedì 6 agosto. Il corpo della vittima – Vincenzo Mattioli, di 71 anni – è rimasto incastrato nelle lamiere di una utilitaria, avvolta dalle acque del torrente: le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse e si sono concluse in serata. Il corpo della moglie – dopo ore di ricerche in cui la donna risultava dispersa – è stato ritrovato la mattina del 7 agosto al di sotto del veicolo. I Vigili del fuoco e il Soccorso alpino della Guardia di finanza stanno lavorando per estrarre la seconda vittima dai massi e dal fango.

Quando è avvenuto il distacco della frana, poco prima delle 18, la strada era molto trafficata e non è escluso che ci possano essere altre vittime: “Dai primi sorvoli è emerso il coinvolgimento di alcune auto. I soccorsi stanno operando per capire se possano esserci persone coinvolte, eventualità che purtroppo, allo stato attuale delle informazioni pervenute, non è da escludersi”, fa sapere la Regione Valle d’Aosta in una nota. Sono almeno due i distacchi di massi e fango segnalati lungo la Val Ferret, percorsa da una comunale e dalla vicina Dora di Ferret. Una conseguenza inaspettata del nubifragio che si è scatenato intorno alle 15, e che ha portato all’evacuazione di tutta la vallata, in queste settimane affollata dai turisti: molti appassionati di trekking, ma anche diversi golfisti, che alloggiano in alberghi, campeggi e rifugi alpini.

Circa 200 persone rimaste bloccate nella notte “vengono portate in elicottero in località Planpincieux e da qui, con la navetta, al forum sport center di Dolonne”, dove da ieri già si trovano altre 25 persone, spiega il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi. In 100 hanno poi trascorso la notte al Golf club – “dal presidio medico non sono arrivate segnalazioni”, dice Miserocchi – gli altri in alloggi e campeggi. Il Comune di Courmayeur, con il supporto della protezione civile regionale, ha allestito un centro di prima accoglienza per le persone coinvolte ed evacuate a seguito dell’evento.

La prima frana si è staccata nella parte bassa della vallata, tra la località di Planpincieux e quella di La Palud. L’evacuazione in quest’area è già iniziata. Più difficoltoso liberare la strada nella parte alta della vallata: qui, tra Planpincieux e Lavachey, per sgomberare la carreggiata è stato necessario chiamare una ruspa. Sul posto stanno operando il Soccorso alpino valdostano, il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves, i carabinieri, la polizia, il corpo forestale, la polizia municipale di Courmayeur, e i vigili del fuoco della Valle d’Aosta, con il supporto del personale sanitario del 118.