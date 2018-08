Duro attacco contro il governo e la maggioranza M5s-Lega della senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti, che si è scagliata, durante il dibattito sul Milleproroghe, contro l’esecutivo per l’approvazione dell’emendamento, presentato da Lega e M5s, che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanzia. “Vi dovete vergognare, non si gioca con la salute dei bambini”, ha rivendicato, tra gli applausi dei colleghi azzurri. E anche la standing ovation dei senatori Pd, compreso Matteo Renzi.