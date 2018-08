Cornel Marinescu e il suo compagno di volo si stanno esercitando per effettuare una coreografia aerea presso l’aeroporto rumeno di Frătăuţi nei pressi di Suceava. I due nonostante la grande esperienza in voli acrobatici si toccano in aria con le ali e, avviluppati in una spirale, precipitano al suolo. Nulla da fare per il sessantenne Cornel Marinescu, mentre il compagno di volo cinquantatreenne, trasportato d’urgenza in ospedale, versa in condizioni gravi. Non è ancora chiaro se l’incidente sia avvenuto per un guasto tecnico o un difetto di comunicazione tra i piloti