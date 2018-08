Nella puntata del 31 luglio di In Onda, su La7, con David Parenzo e Luce Telese, in collegamento c’era, tra gli altri, Massimiliano Cencelli. Dopo quaranta minuti dall’inizio della trasmissione, l’ex esponente della Democrazia cristiana, quando i due conduttori gli hanno dato la parola, ha annunciato: “Mi avete fatto perdere un’ora di tempo. Ora me ne vado“. Battuta di Giorgio Mulé, di Forza Italia, che ha giocato con la famosa espressione “manuale Cencelli”: “Avete fatto un grosso errore, non avete diviso il tempo“.