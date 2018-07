Ahed Tamimi, la diciassettenne palestinese in prigione da otto mesi per aver reagito ai soldati israeliani, è stata liberata. Da ieri, però, è in carcere l’artista napoletano di origini olandesi Jorit Agoch, che a Betlemme aveva realizzato un murale con il volto di Tamimi. Lo street artist è stato fermato insieme a un altro italiano e a un ragazzo palestinese. Nel video, si vede il momento del fermo da parte delle autorità israeliane. Secondo la polizia israeliana, Jorit sarebbe accusato di aver “danneggiato e imbrattato la Barriera di difesa nella zona di Betlemme”.

In una nota della Farnesina si legge che il nostro Ministero “segue, in stretto raccordo con il consolato generale a Gerusalemme e l’ambasciata a Tel Aviv, il caso dei due italiani fermati a Betlemme, ai quali sta prestando ogni possibile assistenza, in contatto con le autorità locali e le famiglie. Il console italiano si è prontamente recato nel luogo di detenzione a Gerusalemme insieme al legale di fiducia del consolato che, in tarda notte, ha potuto incontrare i connazionali”.

