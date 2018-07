Lo scorso 26 giugno l’ultima apparizione ufficiale di Sergio Marchionne in un’occasione pubblica. Si trovava all’interno del parco del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dove si è svolta la cerimonia di consegna di una Jeep Wrangler in livrea. Marchionne del corso della cerimonia ha sottolineato: “Mio padre era un maresciallo dei Carabinieri. Per me è un onore e un privilegio poter consegnare a nome della Fca le chiavi di questa Jeep Wrangler al Comandante Nistri”.