Francesco Boccia ha chiesto il ritiro dell’emendamento Lepri alla riunione della direzione del Pd: “Voglio parlare con gli elettori precari, senza lavoro, pensionati senza certezze che hanno votato non casualmente i 5 stelle. Con Casaleggio non ho nulla da condividere. Con la vedovanza non si va da nessuna parte. Ricordiamo agli italiani che non ci hanno capito. Dobbiamo imparare dai nostri errori. Il decreto dignità ci sfida sul tema del precariato e noi cosa facciamo? Cancelliamo gli indennizzi ai lavoratori? Aiutiamo Martina. Prima facciamo un congresso prima ci capiremo. L’emendamento Lepri è evidentemente un errore. Mi auguro che Martina cancelli quella proposta. I 5 stelli vanno sfidati sui costi del lavoro a tempo indeterminato. È qui che voglio recuperare il mio Pd il mio mondo. Ecco perché penso che prima si va al congresso, meglio è per tutti”