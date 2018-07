“Tutti a discutere su come deve essere l’indennità per i licenziamenti, su come deve essere il parere dell’opposizione su come deve essere questo o quel comma. Questo decreto ha una storia incredibile. Hanno fatto un decreto perché c’era necessità e urgenza e poi lo fanno iniziare a ottobre. Poi lo hanno cambiato in corso d’opera, poi nella relazione c’è scritto che si perdono 80 mila posti di lavoro. E cercano di cambiare discorso. E’ un decreto disoccupazione, e Di Maio non è ministro del lavoro ma ministro della disoccupazione. Una cosa enorme ma non se ne parla”. Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta su Facebook parlando del decreto dignità.