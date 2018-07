Donald Trump avverte Hassan Rouhani di stare “attento” a minacciare gli Stati Uniti, Mike Pompeo definisce la leadership iraniana “una mafia”. Duplice attacco dell’amministrazione americana a Teheran, dopo che il presidente iraniano ha definito un eventuale conflitto degli Usa contro la Repubblica islamica “la madre di tutte le guerre”.

Il presidente avverte l’Iran delle conseguenze “come pochi nella storia ne hanno avute prima” se minaccerà Washington. “Non minacciate mai più gli Stati Uniti – scrive su Twitter, tutto in maiuscolo, rivolgendosi al presidente Rouhani – o subirete conseguenze come pochi nella storia ne hanno sofferte”. “Non siamo più un Paese – aggiunge – che sopporterà le vostre stupide parole di violenza e morte. Fate attenzione”.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 luglio 2018

In un discorso in California, davanti alla diaspora iraniana, il segretario di Stato ha invece accusato i leader iraniani di assomigliare “alla mafia più che a un governo”. “Il livello di corruzione e ricchezza tra i leader del regime dimostra che l’Iran è guidato da qualcosa che assomiglia alla mafia più che a un governo – ha scandito il capo della diplomazia americana in un discorso al Ronald Reagan Presidential Library and Museum – Qualche volta sembra che il mondo sia diventato insensibile davanti all’autoritarismo del regime in casa ed alle sue campagne di violenza all’estero, ma l’orgoglioso popolo iraniano non resta in silenzio sui molti abusi del suo governo”.

Quindi, Pompeo ha affermato che gli Stati Uniti non “hanno paura” di sanzionare “al più alto livello” il regime di Teheran, che rappresenta “un incubo per il popolo iraniano”. E per questo, il segretario di Stato chiede agli altri Paesi di cooperare per ridurre “il più possibile vicino allo zero le importazioni” di petrolio iraniano da qui al novembre prossimo, quando entreranno in vigore le sanzioni americane, decise dopo il ritiro dall’accordo sul nucleare annunciato a maggio.

“Chiediamo a tutti i Paesi che sono stanchi del comportamento distruttivo della Repubblica islamica – ha concluso – di unirsi alla nostra campagna di pressione, e questo riguarda in particolare i nostri alleati in Medio Oriente ed in Europa, dove ci sono persone che sono state terrorizzate per decenni dall’attività violenta del regime”. E, secondo quanto riporta la Cnn online, il segretario di Stato avrebbe anche sostenuto che la guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha un fondo speculativo segreto personale da 95 miliardi di dollari non tassato e utilizzato dalle Guardie islamiche rivoluzionarie.