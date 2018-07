Una serie di violenti tornado si sono abbattuti sullo stato dell’Iowa, causando una scia di devastazione che ha visto la città di Marshalltown come il centro con maggiori danni. La città ha dovuto dichiarare lo stato d’emergenza per via degli ingenti danni alle strutture. Diverse persone sono state trasportate in ospedale con ferite per fortuna non gravi. I metereologi del National Weather Service di Des Moines, affermano che i tornado si sono formati all’improvviso, cancellando in un solo colpo i modelli di previsione che davano solo una lieve probabilità di violenti temporali