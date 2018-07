Erano in difficoltà mentre viaggiano su un'imbarcazione e sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Si è rovesciata invece la barca partita da Bosaso, in Somalia, che trasportava 100 somali e 60 etiopi

Sono diretti verso il porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi nella notte davanti alle coste dell’isola di Pantelleria. I migranti, che erano in difficoltà mentre si trovavano su un’imbarcazione che viaggiava verso l’isola, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Una barca con a bordo 160 persone, tra i quali donne e bambini, si è invece rovesciata al largo dello Yemen.

Del naufragio si apprende da funzionari della sicurezza yemenita, rimasti anonimi in quanto non autorizzati a parlare con i media. Non è ancora noto se i migranti siano stati salvati. La barca era partita dal porto di Bosaso, in Somalia, con a bordo 100 somali e 60 etiopi. Si è rovesciata al largo della provincia di Shabwa, probabilmente vicino alla riva a causa del mare molto mosso.

Nonostante lo Yemen sia sconvolto dalla guerra, i migranti africani continuano ad arrivare nel Paese dove non c’è un’autorità che possa impedirgli di viaggiare verso i paesi del golfo.