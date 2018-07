Alberto Barachini presidente della Vigilanza Rai e Lorenzo Guerini alla guida del Copasir. Vanno a Forza Italia e al Pd le commissioni bicamerali di garanzia. Barachini, ex giornalista del Tg4 e del TgCom, è stato eletto senatore per la prima volta il 4 marzo. Il suo nome è stato preferito a quello di Maurizio Gasparri, che sembrava in prima fila. Guerini, a lungo ai vertici della segreteria del Pd dopo essere stato sindaco di Lodi, è al secondo mandato da deputato. All’incarico di presidente del Copasir aveva puntato anche Fratelli d’Italia, invano. Guerini è stato eletto presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti con 8 voti. Vicepresidente è stato eletto il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso.

Barachini è stato eletto alla terza votazione con 22 voti, uno in più del quorum necessario. Nelle prime due votazioni il senatore di Forza Italia aveva raccolto rispettivamente 18 e 19 preferenze (con il quorum a 24). Antonello Giacomelli del Pd e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle sono stati eletti vicepresidenti. Il M5s ha votato sempre scheda bianca. Il capogruppo in commissione, Gianluigi Paragone, spiega perché: “Voglio sperare che il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza sia per il rispetto di una Rai imparziale, di una Rai al servizio dei cittadini e non sia al servizio di Mediaset”. Barachini ha subito replicato: “Mi auguro – ha detto – che la nostra attività venga valutata sul merito nella massima trasparenza e con la disponibilità ad ascoltare tutti per dare risposte concrete ai cittadini che usufruiscono del servizio pubblico”. “La sua storia professionale e personale saranno davvero garanzia per tutti gli italiani. Ci sarà molto, moltissimo da fare in commissione” garantisce Giorgio Mulè, componente della commissione di Vigilanza, portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia e anche lui – come Barachini – ex giornalista nelle aziende di Silvio Berlusconi (è stato tra l’altro direttore di Panorama). Anzi, Mulè rilancia annunciando “come primo atto” quello di “chiedere di mettere fine all’editto della Casaleggio associati che impone la presenza di esponenti del Movimento 5 Stelle all’interno dei talk di approfondimento del servizio pubblico a condizione di essere da soli e senza alcun contraddittorio”. Meno euforia dalle parti di Liberi e Uguali: “Tanto valeva aspettare qualche mese ed eleggere direttamente Berlusconi, annunciato prossimamente di ritorno al Senato. Poteva capitare solamente in Italia che il proprietario del principale concorrente della Rai potesse scegliere il controllore parlamentare della stessa Rai”.