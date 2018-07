Un vecchio Convair CV-340 con a bordo 19 persone, perlopiù piloti e ingegneri, sta effettuando un volo di prova da Wonderboom a Pilanesberg in Suafrica, quando il motore va in avaria. Il velivolo con il motore in fiamme perde quota e si schianta su un edificio nelle zone di campagna della vicina capitale Pretoria. A seguito dell’impatto perdono la vita un ingegnere a bordo del velivolo ed un agricoltore, mentre i due piloti alla guida, trasportati insieme al resto dei passeggeri in ospedale, versano in condizioni gravi