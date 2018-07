Enrico Letta, presidente associazione Italia-Asean, a margine dell’incontro ‘Crescita e stabilità nei dieci Paesi dell’Asean’: “Sono uno di quelli che spinge molto perché il nostro sistema scopra l’Asia, in particolare i 10 paesi dell’Asean. Siamo troppo indietro in quei paesi, quelli saranno la nuova Cina e il nostro sistema è naturalmente votato all’internazionalizzazione. Non per delocalizzare, ma per vendere i nostri prodotti italiani. Lo scenario commerciale internazionale è inquietante e soprattuto è una minaccia mortale per l’Europa e in particolare per Germania e Italia. L’Europa produce più di quello che consuma e quindi deve vendere nel resto del mondo. È la vera differenza con gli Stati Uniti. Se Trump vince con i dazi, noi perdiamo. Abbiamo bisogno di accordi commerciali di libero scambio. I dazi sono una sfida mortale”.