Giorgia Meloni a tutto campo in sala Stampa in camera dei deputati: “Il decreto Dignità parte per stabilizzare le persone ma finisce con l’esatto contrario. Produce nuova disoccupazione. Fratelli D’Italia ritiene necessario mettere le aziende nelle condizioni di assumere. Di Maio le vuole punire rendendo difficile l’assunzione. Non ci serve tornare al PC anni ’80. Preoccupa che il presidente Inps non sappia che il tasso di occupazione italiana sia inferiore di 10 punti rispetto alla media Europea. Serve occupazione. Se più italiani lavorano sarà più facile pagare le pensioni. Che lo devo dire io a Boeri? Fratelli D’Italia è un partito di opposizione. Ha diritto a correre per le commissioni di garanzia. E non ha interessi particolari. Vedo altri che sgomitano. Si parla dell’intervento del Presidente della Repubblica in persona per stabilire a chi dovessero andare le commissioni. Ho chiesto al Quirinale di smentire. Se fosse vero sarebbe inaudito”