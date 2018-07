Il manager è stato condannato a otto anni e un mese e alla vigilanza speciale per tre anni, nel processo ribattezzato Ciapi, dall’ente di formazione della Regione Siciliana che "sarebbe stato utilizzato per drenare risorse pubbliche". I giudici non hanno disposto la confisca integrale dei beni che erano stati sequestrati: restano in possesso alla famiglia 13 appartamenti e una serie di gioielli e orologi di valore, più conti e titoli