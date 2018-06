“L’attracco della cargo danese Maersk a Pozzallo? Siamo più buoni di Macron. Erano persone soccorse su indicazione della Guardia Costiera, le Ong invece non toccheranno più i porti italiani”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Confartigianato. “Quel gentiluomo di Macron – ha concluso Salvini – è libero di accogliere chi vuole”, ha attaccato il leader della Lega, che al Viminale aveva parlato di “retorica delle torture“, rispetto a quanto avviene nei campi in Libia, nonostante le denunce dell’Onu. “Come faccio a dire questo quando le Nazioni Unite hanno parlato di condizioni disumane? Ci penserà l’Unhcr (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ndr) a vigilare”, ha tagliato corto Salvini.