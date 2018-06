Lo sciopero dei benzinai, in programma inizialmente a partire dalle 22 di lunedì 25 giugno fino alle 22 del giorno successivo, è stato revocato. Dopo l’incontro al Ministero dello Sviluppo economico coi rappresentati dei gestori di benzina, c’è stato l’annuncio di Luigi Di Maio: “In queste ore al Ministero dell’Economia, con Giovanni Tria che ringrazio, si sta scrivendo la norma per il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica al primo gennaio 2019, che entrerà nel decreto dignità”. L’obbligo, in caso contrario, sarebbe scattato l’1 luglio. “Lo strumento della fattura elettronica è uno strumento valido, che dovrà partire quando le categorie saranno pronte” ha aggiunto Di Maio.