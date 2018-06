"Si tratta di vita e di morte, non del fatto che tu mi trovi carina", si legge nel tweet dell'ente no profit tedesco, rivolto direttamente al ministro dell'Interno

Dopo le polemiche di sabato scorso, quando sul profilo Twitter della ong Mission Lifeline era comparsa la frase, poi rimossa, “Quando i fascisti ci fanno pubblicità” e la durissima replica di Matteo Salvini, continua lo scontro a colpi di tweet fra il ministro dell’Interno e l’ente no profit tedesco. Nonostante il passo indietro di Lifeline, infatti, che ha ritirato l’accusa di fascismo, il leader del Carroccio ha ironizzato sull’aspetto di uno degli attivisti della ong, pubblicandone la foto: “Questo signore è nell’equipaggio della nave della Ong tedesca che, in attesa di caricare immigrati, mi dà del ‘fascista’… Rassicurante direi!”, si legge in un tweet.

Questo signore è nell’equipaggio della nave della Ong tedesca che, in attesa di caricare immigrati, mi dà del “fascista”… Rassicurante direi!😁 pic.twitter.com/4L5UAEizJS — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 16 giugno 2018

La risposta della Ong, che sabato è intervenuta in soccorso della Viking Amber per il salvataggio in mare di 118 persone (tra cui 14 donne, 4 bambini e un neonato), non si è fatta attendere. “Non indosso un vestito, ma mi assumo la responsabilità. Responsabilità di garantire che i valori europei siano anche efficacemente difesi”, scrive Mission Lifeline direttamente al leader del Carroccio. “Sto salvando le persone dall’annegamento. Si tratta di vita e di morte, non del fatto che tu mi trovi carina“.