“In questo momento c’è un attacco ai migranti da parte di questo ministro dell’Interno incapace, che è Salvini. Vuole combattere le Ong e poi mette nel governo uno che fa parte della grande finanza e che mi fa paura solo a pensare. Parlo di un certo ministro Paolo Savona”. Così a Coffee Break (La7) si pronuncia sul caso Aquarius il deputato del Pd, Gianfranco Librandi, il quale loda l’operato del precedente titolare del Viminale: “Gli immigrati che stanno arrivando sono una parte molto piccola perché il governo precedente con il ministro Minniti è riuscito a far rispettare alcune regole che riguardano sia il trasporto dei migranti dalla Libia, sia le Ong, che da 11 sono diventate 4. E questo è accaduto un po’ perché non ci sono più migranti, un po’ perché alcune Ong non hanno accettato le regole stabilite dal nostro governo. Ora questo personaggio (Salvini, ndr) sta rovinando il nostro lavoro. Salvini non è capace di fare niente e continua a puntare il dito contro i migranti. Meno male che ci sono gli immigrati, altrimenti non esisterebbe Salvini”. E aggiunge: “Le altre nazioni europee ci compatiranno per il nostro comportamento. Se fosse vero che vogliamo fare la guerra alle Ong, le avremmo fermate, vuote di migranti, ai porti, non in mezzo al mare coi migranti che soffrono. E’ un’operazione veramente squallida di pubblicità di gente che non è capace di non fare nient’altro che fare propaganda sulle spalle dei più deboli. Alla Lega e al signor Salvini si è aggiunto Toninelli. Violano la legge in continuazione, perché non accettano gli Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), bloccano navi e porti, e poi ridicolizzano noi italiani, che siamo il grande popolo del mare e dell’accoglienza. Ma con Salvini dove andiamo?”. Interviene il condirettore de La Verità, Massimo De Manzoni: “Veramente il piano per bloccare i porti è stato presentato un anno fa alla Ue da Minniti. Poi il ministro è stato fermato da Delrio”. E Librandi, piccato, risponde: “E’ ovvio che uno che è un tecnico può fare questa proposta, ma intanto Delrio lo ha bloccato”.