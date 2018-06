Ieri il premier Giuseppe Conte aveva detto: "Valutare bene il ruolo dell’Anac che non va depotenziato. In questo momento però non abbiamo i risultati che ci attendevamo, e forse avevamo investito troppo". E la reazione dell'Autorità anticorruzione era stata di "stupore"

sotto attacco dopo le parole del premier Conte sull’Anac? Mi sento tranquillissimo, non voglio fare polemica”. Il giorno dopo le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone risponde così a chi gli chiede un commento su questa frase del premier: “Valutare bene il ruolo dell’Anac che non va depotenziato. In questo momento però non abbiamo i risultati che ci attendevamo, e forse avevamo investito troppo”. Parole alle quali si è aggiunta la dura riflessione di Luigi Di Maio al Codice degli appalti. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico lo ritiene “ “Se mi sentodopo le parole del? Mi sento tranquillissimo, non voglio fare polemica”. Il giorno dopo le parole del presidente del Consiglio,, il presidente dell’Anticorruzionerisponde così a chi gli chiede un commento su questa frase del premier: “Valutare bene il ruolo dell’Anac che non va depotenziato. In questo momento però non abbiamo i risultati che ci attendevamo, e forse avevamo investito troppo”. Parole alle quali si è aggiunta la dura riflessione di Luigi Di Maio alIl ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico lo ritiene “ “ilegibile e complicato, spaventa gli amministratori e non sta combattendo i corrotti” . Sul punto l’ex pm anticamorra risponde: “Non so, di certo ci sono parti che vanno cambiate, ma vorrei capire quali aspetti”. Prima di entrare nell’aula dell’Università Luiss che ha ospitato l’iniziativa “Progetto legalità e merito” Cantone ha ricordato a tutti che il suo incarico, che è di nomina governativa, “finisce nel 2020”.

Lo “stupore2 di Anac dopo le parole di Conte

Ieri dall’Anac la prima reazione filtrata era stata quella di “stupore” con la sensazione che si puntasse a rivedere, in alcuni aspetti, il ruolo dell’Autorità. Il premier, ieri, ha usato il termine “valorizzare”. “Possiamo valorizzare Anac anche in prospettiva di prevenzione, e rafforzare la fase di prevenzione in modo di avere una sorta di certificazione anticipata degli amministratori pubblici“. Ma l’Anac, avevano osservato all’Authority, non dà bollini, e il presidente Cantone in passato lo ha ripetuto più volte: sono le amministrazioni pubbliche che devono assumersi la responsabilità delle loro scelte, “senza cercare ‘coperture’ dell’Anac”. Tra le altre idee lanciate da Conte, anche quella di “una sorta di certificazione anticipata” per “procedere più speditamente alle gare”. Un istituto che in realtà – facevano notare all’Anac – c’è già: è la vigilanza collaborativa, una verifica preventiva degli atti di gara già adottata per Expo come per la ricostruzione post-sisma. Quanto alla necessità di ridare slancio agli appalti pubblici, i dati 2017 mostrano che sono già in ripresa, sostengono all’Anticorruzione, dove si sottolinea che “senza intenzioni polemiche, è probabile che il Presidente del Consiglio non conosca tutto ciò che l’Anac fa per prevenire la corruzione“. Di qui l’invito a Conte, “nell’ambito dello spirito di collaborazione istituzionale”, a partecipare al Senato il 14 giugno alla Relazione annuale dell’Autorità “per conoscere l’attività svolta e su quali parti eventualmente potrebbe essere utile intervenire”. Invito già inviato e ieri reiterato.