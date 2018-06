Un debito di 5 milioni nel bilancio del Comune spinge la sindaca di Torino Chiara Appendino verso un processo per falso ideologico e abuso in atti d’ufficio nel caso Ream. La sindaca di Torino ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini insieme al suo assessore ai Conti e al suo ex capo di Gabinetto. Massima fiducia in lei da M5s.