Polemica contro il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte. Durante una visita in Seul, in un incontro con la comunità filippina locale, il leader 73enne ha baciato sulle labbra una lavoratrice emigrata. Duterte ha invitato due giovani donne a salire sul palco, le due eccitate e imbarazzate, si sono avvicinate al presidente che ne ha abbracciata una e ha chiesto all’altra di baciarlo sulle labbra. Qualche esitazione, poi il contatto tra le risate e gli applausi dei presenti e un gridolino pieno di vergogna della giovane. La scena, ripresa in diretta tv, è stata accolta con aspre polemiche in patria: “Teatrino disgustoso di un presidente misogino. Un tentativo di intrattenere per nascondere il declino di popolarità per le uccisioni extra-giudiziali, la riforma fiscale e gli scandali di corruzione”