Il direttore del TgLa7 con la sua Maratona Mentana, dedicata al nuovo governo, sfora di 35 minuti e Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita (La7), lo rimprovera per il ritardo. “Grazie a Enrico Mentana per questi 35-40 minuti di ritardo” – esordisce il giornalista a inizio trasmissione – “Mi scuso innanzitutto col pubblico a casa, perché Piazzapulita di solito inizia alle 21.15 e perché è un atto che mi ha messo un po’ in imbarazzo coi nostri ospiti. Dico soltanto che questo ritardo non è dipeso da noi, ma da una scelta della rete. Vorrei ribadire alla rete e a Enrico Mentana che sono parecchi anni che ci occupiamo di notizie, le seguiamo in diretta e siamo abituati a darle in diretta. E ne siamo molto orgogliosi”.