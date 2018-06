“Grandissima giornata da ora a lavoro per creare lavoro lavoro per chi non ce l’ha, per chi ce l’ha ma è senza dignità e per gli imprenditori che fanno girare l’economia”. Queste le prime parole di Luigi Di Maio che tra poche ore sarà ufficialmente ministro dello Sviluppi Economico, Lavoro e Politiche Sociali. “Non faccio annunci – afferma Di Maio alla domanda su quale potrebbe essere il suo primo provvedimento – mi metto a lavoro per creare lavoro”.

Il fatto.it ha intercettato anche Alfonso Bonafede ministro della Giustizia: “Sono emozionato so che è una sfida impegnativa ed importante sia per me che guiderò un ministero strategico per il Paese, sia per l’intero M5S. So – conclude Bonafede – quante aspettative ci siano da parte dei cittadini”.