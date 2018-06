Dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e aver letto la lista dei ministri, Giuseppe Conte ha lasciato il Colle si è diretto al Senato per incontrare la presidente Elisabetta Alberti Casellati. Da lì, poi, è tornato a casa a piedi e, lungo il percorso, alcuni passanti lo hanno salutato e hanno urlato il suo nome (qualcuno lo ha chiamato Cottarelli). “Dimostreremo con fatti che questo non sarà un governo debole. C’è grande forza e determinazione – ha affermato – vogliamo lavorare nell’interesse degli italiani. Il Paese ha bisogno di fiducia, c’è bisogno che si creino i presupposti per poter andare tutti fieri di questo Paese”. Poi Conte a tarda sera è andato in una pizzeria dove ha incontrato alcuni membri dello staff comunicazione e dell’uffficio legislativo del M5S di Camera e Senato.