CRONACA ORA PER ORA - L'economista scioglierà nel pomeriggio la riserva sulla formazione dell'esecutivo. Il leader della Lega rilancia sulla candidatura di Savona e non rassicura Forza Italia: "Le alleanze dipendono dai programmi, non posso stare con chi non vuole cambiare l'Europa". Fraccaro: "Salvini scelga tra passato e passo verso il futuro". Renzi: "Italia ostaggio dei leader di Lega e M5s. Prossime elezioni? Gioco da mediano contro gli sfascisti"

Nel giorno in cui Carlo Cottarelli tornerà al Quirinale per consegnare la lista dei ministri al presidente Sergio Mattarella, Matteo Salvini attacca il “90 per cento dei giornali italiani” bollando come “fesserie, roba da regime” la tesi secondo cui la Lega per prima non volesse andare al governo per tornare subito alle urne”. In un’intervista a Rai Radio1, il leader del Carroccio afferma che “per mesi i giornali ci hanno offeso”. Ora però, con le urne subito dopo l’estate sono a un passo, il segretario della Lega parla già di alleanze. E dopo aver ottenuto il “no” di Forza Italia al governo dell’ex membro del Fondo monetario internazionale, non assicura comunque l’alleanza con Silvio Berlusconi, nonostante Renato Brunetta lo inviti “a tornare a casa” spiegando di considerare quello con Di Maio “un innamoramento passeggero” e anche Giorgia Meloni lo inviti “a scegliere” perché “il centrodestra unito è maggioritario”.

Ma Salvini mette nuovi paletti: “Dipende dai programmi. Se dicono che l’Europa non si tocca – ha aggiunto – io non posso allearmi”. E sul fronte pentastellato, Riccardo Fraccaro spiega che il contratto steso con la Lega “è il punto di arrivo di 6 anni di lavoro” e da lì bisogna ripartire” dicendosi “curioso di vedere che cosa succederà nel centrodestra e se Salvini sceglierà il ritorno al passato o un passo verso il futuro“. Il segretario del Carroccio rilancia anche la candidatura di Paolo Savona, sul cui nome si è arenata la partenza del governo con il M5s: “Mi piacerebbe moltissimo candidarlo. Ho incontrato una persona di assoluto spessore, rigore morale, onestà e idee chiare – dice – Non saremmo andati in Europa a fare casino, ma finalmente dicendo che siamo l’Italia. Non so, però, se dopo le traversie di queste settimane ne avrà voglia”.

Sul fronte Pd, tornare a parlare Matteo Renzi. Per l’ex segretario, intervenuto a Radio Capital, Salvini e Di Maio “da 85 giorni tengono in ostaggio l’Italia e non hanno combinato niente, non perché Mattarella ha detto no su un ministro, ma solo perché la marea di promesse fatte era troppo alta per poter essere rispettata. Hanno avuto paura e si sono inventati l’alibi di Savona. Stanno giocando sulla pelle degli italiani. Se sale lo spread è colpa di questi due”. Per questo lancia l’idea di un “fronte ampio” che contrasti i due partiti: “Dobbiamo andare a prendere i voti dei delusi, anche i voti di Forza Italia, certamente. Ma anche chi ha votato sinistra radicale, 5Stelle o Lega e si è pentito di averlo fatto”, spiega aggiungendo i “punti fermi” dell’ipotetica coalizione: ” L’Europa, i vaccini, la difesa delle istituzioni e del presidente della Repubblica”.

CRONACA ORA PER ORA

11.38 – Frankfurter Zeitung: “Continui moniti benzina su fuoco degli anti-Ue”

“Le prossime elezioni saranno un voto sul posto dell’Italia in Europa. Questa non è una prospettiva che porta serenità. Per questo i leader di Bruxelles e i loro partner di Roma dovrebbero riflettere se sia sensato l’ammonimento costante, proprio dal momento che viene ritenuto spesso come un insegnamento arrogante e così fa il gioco degli avversari dell’Ue”. È quello che scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung, in un commento sugli sviluppi italiani, oggi in prima pagina. “C’è già abbastanza benzina sul fuoco. Le forze in Italia, che si sentono vincolate all’Europa, dovrebbero contrastare coloro che la demonizzano in modo coraggioso”, si aggiunge. “Comunque vada è iniziata una nuova fase di insicurezza”, è la conclusione.

11.31 – Weber (Ppe): “Sostegno alle istituzioni italiane”

“Per il momento siamo ancora molto incerti sugli sviluppi italiani, seguiamo gli sviluppi, ma la cosa più importante è dare pieno sostegno alla democrazia e alle istituzioni”. Così Manfred Weber, leader dei Popolari al Pe, alla domanda se tema una crisi finanziaria per l’Italia.

11.28 – Verdi europei: “Si sta giocando con il fuoco”

“Invito tutti ad avere sangue freddo, soprattutto di fronte a certe dichiarazioni di alcuni responsabili politici che rafforzano l’incertezza” politica in Italia. Così il presidente dei Verdi al Parlamento europeo Philippe Lamberts. “Si sta giocando con il fuoco, dobbiamo fare in modo che gli animi si calmino per minimizzare i rischi”, ha aggiunto.

11.11 – Grassi (M5s): “Scriverò l’impeachment, sto studiando”

“Secondo me quello di Sergio Mattarella è un attentato alla Costituzione. Dirò di più, è anche una forma di alto tradimento. Credo che gli estremi ci siano. Sulla procedura ci atterremo a quanto previsto. Io non sono un costituzionalista, sono un collega di Conte, ma sto studiando il merito della questione. E cioè se Sergio Mattarella, col suo veto su Paolo Savona, abbia violato l’articolo 90”. Così in un’intervista a Repubblica, il senatore M5S Ugo Grassi, professore di Diritto Civile all’Università Parthenope di Napoli cui Luigi Di Maio ha chiesto di preparare l’atto di accusa per il capo dello Stato.

11.01 – Socialisti Ue: “In Italia situazione estremamente pericolosa”

“Estremamente pericolosa”. Così il leader dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Udo Bullmann, oggi a Strasburgo ha definito la situazione politica in Italia rispondendo ai giornalisti. “Ammiro Mattarella, ha fatto un grande lavoro per difendere la società e l’economia italiana ed il futuro del Paese nella Ue”, ha aggiunto. “Il vero pericolo – ha detto – sarebbe stato avere dei ministri che avrebbero potuto mettere a rischio l’intera politica economica con l’obiettivo di portare l’Italia fuori dall’Ue”.

10.40 – Calenda pubblica foto di Di Battista con cartello “no euro”

“Ma porca vacca questi tipografi che sbagliano i manifesti. Sarà lo stesso per Lega e M5S. Un gomblotto dei poteri tipografici per dare l’impressione che M5S e Lega vogliano uscire dall’euro”. Così ironizza su Twitter Carlo Calenda (Pd), pubblicando una foto di Alessandro Di Battista che esibisce un volantino M5s con lo slogan “Fuori dall’euro”. Ieri Calenda aveva pubblicato una foto di Matteo Salvini con la maglia “Basta euro”.

10.37 – Spread Btp-Bund oltre 300 punti

Non si arresta la corsa dello spread. Nel giro di pochi minuti il differenziale tra Btp e Bund decennali è schizzato a 300 punti base. Il tasso di rendimento dei titoli italiani è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014.

10.28 – Borsa, Piazza Affari giù a -3%

Si amplia ulteriormente il calo di Piazza Affari, che dopo oltre un’ora e mezza di contrattazioni cede il 3% a 21.273 punti.

10.10 – Mulè (Fi): “Non si scende in piazza il 2 giugno”

“Non si scende in piazza per la festa della Repubblica, la piazza non si fa il 2 giugno perché si manca di rispetto al Paese”. Così Giorgio Mulè (FI), questa mattina ad Agorà, Rai tre, alla domanda di Serena Bortone sulla partecipazione alle manifestazioni previste dalla Lega e del M5S il giorno della festa della Repubblica.

10.02 – Financial Times: “Aumenta la turbolenza dei mercati”

Il Financial Times dedica ampio spazio alla crisi di governo e ai suoi riflessi sui mercati finanziari italiani: il quotidiano britannico apre l’edizione di oggi con un articolo a quattro colonne dal titolo “Aumenta la turbolenza dei mercati in Italia mentre il presidente sceglie un nuovo premier”, accompagnato dall’immagine di Carlo Cottarelli affiancata da un grafico che mostra l’impennata del rendimento del Btp con scadenza giugno 2020.

10.01 – Wall Street Journal: “Da dramma Italia crisi esistenziale Europa”

“L’Italia è precipitata verso una crisi politica che sta riaccendendo il dibattito sul futuro dell’Europa”, inclusa la questione “se la terza economia della zona euro debba rimanere nell’unione monetaria”. Lo scrive in Wall Street Journal in un lungo articolo dedicato alla situazione politica degli ultimi giorni dal titolo: “Il dramma politico italiano alza la posta sull’euro”.

9.58 – Fraccaro: “Ripartiamo dal contratto con la Lega”

Dopo l’epilogo del governo gialloverde, occorre andare alle urne “alla prima data utile, anche in piena estate”, e ripartire “dal contratto M5s-Lega, che per noi rappresenta il punto di arrivo degli ultimi 6 anni di lavoro”. Lo afferma il questore M5S alla Camera Riccardo Fraccaro, in un’intervista ad Avvenire in cui si dice “curioso di vedere che cosa succederà nel centrodestra e se Salvini sceglierà il ritorno al passato o un passo verso il futuro. In base alle mosse dei prossimi giorni – spiega – valuteremo se il governo del cambiamento dovremo realizzarlo da soli o insieme alla Lega, magari rafforzati dal ritorno al voto”.

9.43 – Meloni: “Centrodestra unito vince, Salvini scelga”

“Penso che il centrodestra sia maggioritario tra gli italiani. E che lo sia anche quando i partiti fanno un po’ di confusione. Le elezioni saranno un referendum sulla nostra sovranità. Per questo mi sento di dire che abbiamo il margine per vincere e per dare un governo vero all’Italia. Non ho parlato con Salvini: spero però che questa volta sia più chiaro di come è stato in passato”, dice in un’intervista a Il Tempo e Il Messaggero la leader di Fdi, Giorgia Meloni.

9.27 – Cottarelli al lavoro alla Camera

Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è giunto a Montecitorio ed è al lavoro nella stanza che gli è stata messa a disposizione alla Camera. Cottarelli è giunto a piedi, ed è entrato nel Palazzo da un ingresso laterale.

9.23 – Salvini: “Vorrei candidare Savona”

“Mi piacerebbe moltissimo candidare Savona. Ho incontrato una persona di assoluto spessore, rigore morale, onestà e idee chiare. Non saremmo andati in Europa a fare casino, ma finalmente dicendo che siamo l’Italia. Non so, però, se dopo le traversie di queste settimane ne avrà voglia”. afferma il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a Radio Anch’io.

9.18 – Renzi su Facebook: “Spread colpa dei cialtroni, non di Berlino”

“Oggi i giornali riportano come fosse pronto un piano per uscire dall’Euro in un weekend, il terribile Piano B che ha spaventato i mercati. Il fine settimana c’è chi pensa di andare a Viareggio, chi a Fregene, chi a uscire dall’Euro, stampando una nuova lira: pazzesco”. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, commentando l’impennata dello spread. “La conseguenza è che la povera gente pagherà il costo di questa scelta scriteriata dei consiglieri di Salvini e di qualche aspirante ministro. Rate dei mutui variabili più alte, accesso al credito più difficile. Altro che Flat Tax, lo spread è la vera SalviniTax. E la colpa non è della cancelliera tedesca ma di qualche cialtrone nostrano. Muoviamoci, amici. Le prossime elezioni saranno fondamentali. Avanti insieme”, conclude.

9.04 – Renzi: “Un fronte ampio contro Lega e M5s”

“Chiamatelo come volete. Io dico di mettere insieme una coalizione ampia. Cinque stelle e Lega non sono all’80% come dice qualcuno, sono al 50%”, dice Renzi a Circo Massimo. “Mettiamo che M5S e Lega insieme facciano metà dell’elettorato – ragiona l’ex segreatrio – ma c’è poi un’altra metà dell’elettorato che non li vota ed è pronta a essere coinvolta da un progetto. Noi dobbiamo andare a prendere i voti dei delusi, anche i voti di Forza Italia, certamente. Ma anche chi ha votato sinistra radicale, 5Stelle o Lega e si è pentito di averlo fatto. L’importante è intenderci su una serie di punti fermi – l’Europa, i vaccini, la difesa delle istituzioni e del presidente della Repubblica – poi sul contenitore si ragiona…”

8.58 – Salvini: “Spread a 260? Nessuno ci vuole al governo”

“Lo spread a 260…è evidente che nessuno vuole che andiamo al governo”, dice il leader della Lega su Radio Rai 1.

8.54 – Salvini: “Al voto con Forza Italia? Se vogliono cambiare regole europee”

“La condizione per un alleanza con Forza Italia è cambiare le regole europee, non posso allearmi con chi mi dice che l’Europa va bene così”. Lo afferma Salvini, a Radio Anch’io. “A me piacerebbe moltissimo ricandidare Savona, non so se abbia voglia di rimettersi in gioco, ma per l’Italia sarebbe molto positivo, lui, Conte, Sapelli”.

8.49 – Salvini: “Io volevo urne? Fesserie da regime”

“Fesserie, roba da regime”, così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Anch’io, su Radio Rai definisce la tesi secondo cui lui per primo non volesse andare al governo. “I giornali per mesi mi hanno offeso, c’è stato un regime”, ha aggiunto.

8.47 – Renzi: “Fiducia a Cottarelli? Deciderà direzione”

“Decideranno la direzione del Pd e i gruppi parlamentari”. Così risponde Renzi a Circo Massimo, a chi gli domanda se ritiene giusto che il Pd voti la fiducia a Carlo Cottarelli.

8.40 – Renzi: “Giocherò da mediano contro gli sfascisti”

“Le elezioni sono una grandissima occasione. Da un lato gli sfascisti istituzionali dall’altro un fronte ampio guidato dal Pd ma che non sia solo il Pd. Anzi con gente che non ha apprezzato tutto ciò che ha fatto il Pd”, dice Renzi a Circo Massimo su Radio Capital. “Sarò come tutti in campo a dare una mano. Se gioco mediano stavolta nessun problema. Non mi interessa aprire la discussione né sul contenitore, né se lo facciamo con le primarie: mi va bene qualsiasi soluzione. Voglio giocare una partita da mediano. Ma è una sfida pazzesca”.

8.26 – Renzi: “Salvini e Di Maio tengono in ostaggio l’Italia”

Matteo Salvini e Luigi Di Maio “da 85 giorni tengono in ostaggio l’Italia e non hanno combinato niente, non perchè Mattarella ha detto no su un ministro, ma solo perchè la marea di promesse fatte era troppo alta per poter essere rispettata. Hanno avuto paura e si sono inventati l’alibi di Savona. Stanno giocando sulla pelle degli italiani. Se sale lo spread è colpa di questi due”. Lo ha detto l’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, a Radio Capital.