“Mattarella? Con tutto il rispetto per l’istituzione, ma un presidente della Repubblica deve parlare come un buon padre di famiglia che ha a cuore la salute della propria famiglia. E invece io ho sentito un presidente che ha lanciato un allarme“. Sono le parole dell’economista Giulio Sapelli, nel corso di Non è L’arena (La7). “Mattarella è l’ultimo che deve lanciare allarmi” – continua – “Deve dire che, nonostante le scelte che, per carità, lui può non condividere, le cose vanno bene lo stesso e che il risparmio degli italiani sarà messo al sicuro. Se davvero la sua scelta cadesse su Cottarelli, sarebbe un po’ infantile. Ne abbiamo viste di tutte, ma come questa mai più. Pensavo che alla mia età mi fosse risparmiata una cosa di questo tipo. Tutti gridano all’allarme, ma poi mi pare che lo spread sia salito di soli 11 punti e che il risparmio sia forte”. E aggiunge: “Il cosiddetto mercato vede più lontano di questi allarmisti. Se si vogliono tosare le pecore, non si ammazzano. L’Italia è un grande Paese, ha il risparmio più grande del mondo”.