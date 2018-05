Carlo Sibilia intercettato in via del Vicario rilascia dichiarazioni fra il polemico e l’amareggiato. “Conte? Stiamo attendendo le considerazioni di Mattarella. Mi lasciano perplesso l’assurdità delle critiche. C’è un attacco senza contenuti al Movimento a prescindere: ci avrebbero discusso, anche se avessimo candidato Maria Teresa di Calcutta. Mi auguro che ci sia la decenza di farci sbagliare. Ci sia data la possibilità di governare il paese dando seguito ai voti ottenuti e la squadra che abbiamo scelto. Stiamo seguendo tutti i meccanismi, rispettando la sovranità popolare. Ci sia data l’occasione di sbagliare per criticarsi. Conte non farà le leggi. Ci sarà un meccanismo democratico da mettere in piedi. Sono fiducioso che l’operazione vada a buon fine per cambiare il paese. Se non sarà Conte si tornerà al voto? Vedremo”.