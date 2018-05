“Ho letto diversi tentativi diffamatori sul professor Conte. Mattarella temporeggia? Non c’entra nulla. Si deve prendere il suo tempo. Non è una pausa di riflessione, ma una pausa fisiologica che sapevamo ci sarebbe stata. Non vi sarà nessuna apocalisse. Il presidente del Consiglio sarà autonomo”. Così Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, all’ingresso di Montecitorio. “Conte è espressione di un accordo politico” ha concluso rispondendo a chi ha avanzato il dubbio si tratti, in realtà, di un “tecnico”.