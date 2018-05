Il Quirinale ha scelto di prendere tempo e di riflettere ancora sulla nomina di Giuseppe Conte. Che intanto ha incontrato Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ufficiosamente per discutere della squadra di governo in cui resta il nome di Paolo Savona come ministro dell’Economia. Una ricostruzione che è stata smentita da fonti vicine alla Lega, mentre è stata confermata alla agenzie di stampa dagli ambienti pentastellati. Sergio Mattarella, tuttavia, dopo l’incontro con le delegazioni di Lega e M5s, invece di convocare il professore indicato dai due come presidente del Consiglio, ha deciso di rivedere i presidenti delle Camere: secondo alcuni un gesto di garbo istituzionale per confrontarsi sul nome del premier con le due cariche che nelle scorse settimane hanno ricevuto un mandato esplorativo, secondo altri il segno di un’insoddisfazione nei confronti della scelta di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Gli incontri si sono svolti alle 11 e alle 12: prima è entrato Roberto Fico, guida di Montecitorio, quindi la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Entrambi sono stati ricevuti per circa venticinque minuti e al termine hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni. Si è trattato di un semplice incontro istituzionale, hanno riportato alcune fonti interne. Mattarella probabilmente ha ripetuto anche davanti a loro, come già fatto ieri con Lega e M5s, l’importanza dell’articolo 95 della Costituzione, secondo cui il premier ha un ruolo politico e non può essere un semplice burattino. Ricostruzioni a parte e stando all’agenda del Colle, alle 17.00 il Capo dello Stato si recherà a Civitavecchia per la cerimonia in occasione della partenza della “Nave della legalità”. Proprio l’impegno pomeridiano quindi rende difficile ipotizzare che l’eventuale convocazione per Conte sia imminente.

Intanto intorno all’ora di pranzo, secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, è iniziato un incontro tra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Il vertice avrebbe come obiettivo quello di definire la squadra dei ministri. Sempre il presidente della Repubblica ha ricordato ai due leader politici che la lista dei dicasteri verrà discussa solo e soltanto con il presidente del Consiglio. Sul tavolo anche le polemiche che hanno riguardato il curriculum del professore: oggetto delle critiche è la citazione di un’esperienza di perfezionamento degli studi alla New York University che non risulta all’università, ma che è stata confermata da alcuni accademici.

In mattinata a muovere le acque sono state le parole del presidente della Comunità episcopale italiana Gualtiero Bassetti che, non solo ha detto che i “i vecchi partiti si sono sgretolati”. Ma ha anche aggiunto: “E’ giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza“. Nel suo intervento naturalmente ha ricordato la necessità di “rispettare l’identità e la storia del nostro Paese”, “conoscere il mondo di cui siamo parte e nel quale la nostra Repubblica, cofondatrice dell’Europa unita, è desiderosa di ritornare a svolgere la sua responsabilità di Paese libero, democratico e solidale”. Ma anche parlato di un necessario esame di coscienza di fronte ai mutamenti della politica italiana: “Vecchi partiti si sono sgretolati, nuovi soggetti sono venuti sulla scena, ma nessuno può negare che nelle migliaia di Comuni italiani ci sono persone che senza alcuna visibilità e senza guadagno reggono le sorti della nostra fragile democrazia“.

CRONACA ORA PER ORA

Ore 16.10 – Di Maio: “Ho visto Salvini per definire la squadra. Conte? Non sanno più cosa inventarsi”

Ore 16 – Ministra francese: “Lavoreremo con l’Italia nel rispetto degli impegni presi”

“La Francia lavorerà con questo governo italiano perché l’Italia è un paese vicino, partner, un alleato importante per la Francia”: lo ha detto la ministra incaricata degli Affari europei, Nathalie Loiseau, ai media francesi. La ministra ha aggiunto che la Francia lavorerà con l’Italia “nel rispetto degli impegni presi” nell’Unione europea e nella zona euro.

Ore 15.20 – Blog delle Stelle: “Chi ha paura di Giuseppe Conte?”

Dopo qualche ora è intervenuto anche il Blog sul caso del cv di Conte: “Uno spettro”, si legge, “si aggira per l’Europa: lo spettro di un governo votato dal popolo italiano. Tutti i media italiani e stranieri, alcuni burocrati europei, alcuni rappresentati di governi delle potenze straniere e gran parte dell’establishment si sono coalizzati, uniti dalla paura che finalmente nasca in Italia un governo con pieni poteri legittimato dal voto dei cittadini. La genesi di questo governo non è stata semplice, anche perchè per la prima volta nella Storia della Repubblica, il dibattito post voto non è stato sull’occupazione delle poltrone, ma sulla realizzazione del programma proposto ai cittadini”.

Ore 15 – Grillo posta sul suo blog “L’Attesa” di Giorgio Gaber

Ore frenetiche di contatti, incontri, totonomi. E in questo clima che Beppe Grillo sul suo blog posta “L’Attesa” di Giorgio Gaber e l’aria “stranamente tesa” che richiede “un gran bisogno di silenzio”, canzone dell’album “Anni Affollati”.



Ore 14.58 – Ex moglie Conte: “Sarà un buon premier, Stamina e curriculum sono stupidaggini”

“Sarà un buon premier, quelle sul curriculum e su Stamina sono tutte stupidaggini”. Così all’ANSA la ex moglie di Giuseppe Conte.

Ore 14.41 – Cottarelli: “Contratto farà arrabbiare i mercati”

“I consigli si possono sempre dare ma se non mi stanno a sentire è inutile che faccia una consulenza al governo. E se mi dovessero chiamare per una consulenza vi avverto”. Lo ha detto l’ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei, secondo quanto riferisce un comunicato dell’emittente. “Nel programma di governo – ha aggiunto Cottarelli – c’è scritto che come cura per i problemi del debito pubblico italiano bisogna fare più deficit, cioè bisogna spendere di più per ridurre il debito. Ovviamente chi l’ha scritto conta sul fatto che il Pil cresca e tutto si risolva con la crescita economica. Credo che questa sia una cosa che faccia arrabbiare i mercati. Chiunque dunque andrà alla guida dell’economia si troverà a gestire un programma in cui ci sono cose non molto rassicuranti per i mercati”.



Ore 14.05 – Incontro Di Maio-Salvini-Conte: sul tavolo la ‘grana Savona’

E’ in corso fuori da Montecitorio un incontro tra i leader di Lega e M5S Matteo Salvini e Luigi Di Maio. All’incontro, riferiscono fonti politiche, dovrebbe essere presente anche il premier designato dai due partiti, Giuseppe Conte. All’esame dei due leader la composizione della squadra di governo che, a quanto risulta, sarebbe comunque completata mantenendo, allo stato, l’indicazione di Paolo Savona all’Economia. Sul’assetto della squadra il candidato premier e i due leader starebbero comunque facendo gli approfondimenti.



Ore 13.30 – Ue: “Aspettiamo esito della procedura prevista dalla Costituzione”

In Italia “il procedimento previsto dalla Costituzione è in corso e aspetteremo fino a che questo procedimento non sarà concluso”. Lo dice il portavoce capo della Commissione Europea, Margaritis Schinas, a Bruxelles durante il briefing con la stampa. Schinas ha ricordato le dichiarazioni della settimana scorsa del presidente Jean-Claude Juncker, secondo il quale “l’Italia è della massima importanza per l’Ue. L’Ue non sarebbe completa senza la nazione italiana e senza il popolo italiano”. Alla domanda se la Commissione prenda dunque le distanze dalle dichiarazioni dei singoli commissari sul governo in corso di formazione in Italia, che si sono susseguite in questi giorni, Schinas si è limitato a ribadire che l’esecutivo Ue non farà commenti sul governo in corso di formazione in Italia finché non ci sarà un nuovo esecutivo.

Ore 13 – In corso incontro Di Maio-Salvini-Conte

Ore 12.30 – Casellati lascia il Quirinale

Il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha lasciato il Quirinale.

Ore 12 – Casellati a colloquio con Mattarella

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ore 11.30 – Fico ha lasciato il Quirinale dopo 25 minuti di incontro

Il presidente della Camera Roberto Fico ha lasciato il Quirinale dopo circa 25 minuti di incontro con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai cronisti che lo attendevano nel Salone alla Vetrata.

Ore 11 – Fico è arrivato al Colle

Il Presidente della Camera, Roberto Fico, è al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, nell’ambito delle consultazioni per la formazione del governo, ha voluto sentire di nuovo i presidenti dei due rami del Parlamento. Alle 12 è attesa al Colle quella del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Ore 10.50 – Il leghista Centinaio contro Malmstroem: “Vada a lavorare”

“Vada a lavorare, la Malmstrom, vada a lavorare”. Così ha risposto Gian Marco Centinaio, Capogruppo della Lega al Senato, ad Agorà su Rai tre, a proposito delle critiche dell’Unione europea in vista della formazione del Governo Cinque Stelle-Lega.

Ore 10.45 – Austria: “Giudicare il nuovo governo italiano sui fatti e non sulle parole”

“Dobbiamo giudicare” il nuovo governo governo italiano “sui fatti e non sulle parole, e vedere cosa farà”. Così la ministra dell’economia austriaca Margarete Schramboeck al suo arrivo al Consiglio Ue commercio. Per l’Austria “l’Italia è un partner importante, in particolare un partner economico molto importante”, ha sottolineato.

Ore 10.30 – Malmostroem: “Alcuni elementi preoccupanti nelle idee del nuovo governo”

“Non abbiamo visto ancora tutte le questioni, ascolteremo e parleremo con loro, ma sì, ci sono alcuni elementi preoccupanti” nelle idee di politica commerciale del nuovo governo italiano. Così la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem. “Il nuovo governo non è ancora stato confermato quindi non abbiamo ipoteticamente discusso” con nessun interlocutore dell’esecutivo che sarà formato a breve, ha aggiunto la commissaria a chi le chiedeva se avesse avuto contatti con qualche rappresentante di M5S o Lega sulle questioni commerciali.