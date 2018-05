“Salvini? Non è il leader del centrodestra in questo momento, perché non siamo insieme nel governo. Salvini è il leader della Lega che cerca di portare avanti le idee e il programma del centrodestra”. Sono le parole della senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, dorante “Faccia a Faccia”, su La7. Stoccata della parlamentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “In realtà, il centrodestra è maggioranza e più volte abbiamo rivendicato con forza Palazzo Chigi. Ma il capo dello Stato ha preferito ignorare questa possibilità. Il contratto di governo M5s-Lega? Un contratto, in realtà, c’è già ed è fatto tra gli elettori del centrodestra e il centrodestra. Noi il 4 marzo con gli elettori abbiamo già sottoscritto un programma e loro l’hanno votato. Del contratto tra Salvini e Di Maio, se mai sarà proposto, voteremo quello che c’è nel nostro programma”. E aggiunge: “Tanti sono i punti inaccettabili del contratto M5s-Lega inaccettabili. Lì c’’è giustizialismo e non giustizia. Ho sentito parlare di questo assistenzialismo a tempo indeterminato, mentre noi a tempo indeterminato volevamo creare solo posti di lavoro. Governo con Di Maio premier? Assolutamente no. Elezioni politiche anticipate? Le do possibili”. Sulla riabilitazione di Berlusconi, Ronzulli chiosa: “Non cambia lo scenario per quanto riguarda la formazione di questo governo. Berlusconi non si candiderà alle suppletive perché non crede giusto rientrare in Senato in questo modo in questo momento storico. E’ un leader e non ha bisogno di un seggio per continuare ad esserlo. Europa? Berlusconi ha sempre avuto un ruolo di garante della Ue”