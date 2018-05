“Adesso è il tempo della responsabilità, delle scelte, noi lavoreremo nell’interesse del paese. Aiuteremo le scelte che aiutano l’Italia ma faremo un’opposizione molto radicale su tutto ciò che mette in discussione la costituzione come l’autonomia dei parlamentari”. Lo ha detto Graziano Delrio all’ingresso dell’Assemblea nazionale dl Pd. “Stanno trasformando questa democrazia in un qualcosa di partitico. Si chiede ai parlamentari di non utilizzare le loro teste ma di obbedire. Un fatto grave, molto serio. L’Europa? Un destino felice: ambiente, trasporti pubblico, le reti, la difesa dei salari. L’euro è una moneta forte. I lavoratori e i pensionati devono pensare che l’euro difende il potere d’acquisto e le loro pensioni. i 5 stelle? Quello che è stato è stato…”