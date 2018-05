La giovane, 20 anni, era rimasta incinta di un suo compagno di scuola e aveva deciso di tenere il bambino. Contrari i genitori, che l'hanno portata in Pakistan e l'hanno segregata per praticare l'operazione clandestina. Secondo il Corriere del Veneto, la ragazza aveva già denunciato il padre per maltrattamenti lo scorso anno

Era rimasta incinta del suo ragazzo, un compagno che frequenta la sua stessa scuola, e aveva deciso di tenere il bambino. Ma i genitori non erano d’accordo. Perciò hanno portato la giovane studentessa 20enne – di origini pakistane ma residente a Verona – nel loro Paese e l’hanno costretta ad abortire. Secondo il Corriere del Veneto, inoltre, la ragazza aveva già denunciato il padre per maltrattamenti lo scorso anno ed era stata ospitata per qualche tempo in una struttura protetta. Un episodio che ricorda la storia di Sana Cheema, la 25enne di Brescia uccisa in Pakistan perché, come sostenuto dai media locali, voleva sposare un italiano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, l’istituto scolastico aveva deciso nei mesi scorsi di anticipare gli esami di maturità per la giovane pakistana, così da permetterle di portare avanti in serenità la gravidanza. Ma a gennaio la famiglia ha deciso di partire perché era prevista la celebrazione del matrimonio di un fratello. Così non è stato: la giovane è stata segregata in casa e costretta all’aborto con l’aiuto di un medico del posto.

La ragazza è riuscita però a inviare alcuni messaggi via Whatsapp alle sue amiche in Italia per denunciare l’accaduto. Ha raccontato di essere stata “legata a un letto e sedata”. Testimonianza che le compagne hanno riportato ai docenti e di cui è stata informata la Questura scaligera. Gli investigatori hanno ora attivato il consolato pakistano in Italia e hanno messo a disposizione tutto il materiale e le testimonianze raccolte. Da quanto si apprende, la ragazza si trova ancora in Pakistan.