Ospite a Otto e mezzo, il programma in onda su La7 condotto da Lilli Gruber, Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, è tornata sul tema della eleggibilità di Silvio Berlusconi: “Berlusconi non ha certo bisogno di entrare in Parlamento per affermare la sua leadership, che esercita già in modo assoluto“.

Video da La7