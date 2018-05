Prima di uscire furente dalla stanza di Sergio Mattarella Matteo Salvini in mattinata aveva incontrato ad Arcore Silvio Berlusconi, l’alleato da due giorni riabilitato e ormai ricandidabile. È quindi probabile che l’ex Cavaliere sia stato il convitato di pietra all’incontro tra il leader leghista e il presidente della Repubblica. Che potrebbe aver fatto, come ipotizza a Radio Capital il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini, quello che aveva promesso un paio di giorni fa citando l’ex presidente Einaudi: esercitare la sua prerogativa di capo dello Stato. L’ipotesi è che il duo Di Maio-Salvini, separatamente, abbia presentato una lista di nomi del governo nascente, ma che siano stati bloccati. Ipotesi suffragata dal fatto che il leader del M5S, che doveva essere ospite di Fabio Fazio su Rai1 domenica, e abbia rinunciato proprio perché il giorno seguente, ieri, avrebbe portato nelle mani del presidente il nome del possibile premier.

Se e quanto abbia pesato la decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla redazione del contratto/programma gialloverde è presto per dirlo: il leader di Forza sta pubblicamente in silenzio e attende. Anche se, come riportano i retroscena dei principali quotidiani, l’ex premier potrebbe aver ricordato all’alleato del Carroccio le distanze di vedute con i pentastellati: sulla giustizia, sulle infrastrutture, sulla sicurezza e sul tanto caro tema dei migranti. C’è poi l’altra alleata, Giorgia Meloni, che ha ricordato a Salvini che “con una legge decente” il centrodestra starebbe già governando. E chissà che il leghista non pensi che elezioni in autunno – ormai la finestra di consultazioni a luglio si sta per chiudere – potrebbero portargli ancora più fortuna. Uno degli uomini più a vicini al segretario leghista, Giancarlo Giorgetti, alla domanda dei cronisti: “È più vicino l’accordo di governo con il M5S o il voto?” ieri sera rispondeva: “Un accordo per il voto…” precisando poi: “La chiarezza aiuta sempre. Sono le cose confuse che non aiutano. È giusto chiarire quello che pensiamo”.

Quanto alla premiership torna ora prepotentemente attuale la possibilità di una “staffetta” tra i due leader o un incarico ad uno dei più stretti collaboratori. Con l’unico segnale in pubblico di Salvini che dice per la prima volta apertamente no al suo competitor 5 stelle. Messaggio che qualcuno legge come la spia di una trattativa serrata e complessa tra i due leader sullo scettro del comando. Il totonomine, dopo aver infilato nella girandola profili di tecnici come l’economista e rettore Guido Tabellini, del professor Michele Geraci, dell’ex diplomatico Giampiero Massolo, del rettore della Statale Gianluca Vago o della diplomatica Elisabetta Belloni, torna al punto di partenza: Di Maio o Salvini o addirittura i più fidi collaboratori dei due leader, Riccardo Fraccaro o Giancarlo Giorgetti. Nei ruoli interscambiabili di presidente del Consiglio e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con i due capi politici ai vertici di dicasteri di peso e nel ruolo di vicepresidenti del Consiglio.

“Da qui ai prossimi mesi abbiamo centinaia di nomine da fare nelle partecipate, come facciamo a fidarci di un tecnico?” scrive Ansa citando un anonimo pentastellato che ricorda i trascorsi di Sapelli, “candidato relatore della tesi di laurea” che Salvini non ha più preso e “amico dei poteri forti, dall’Eni alle banche”. Anche il candidato ministro della Pa per il governo ombra M5s, Giuseppe Conte, docente di Diritto privato a Firenze, per quanto introdotto nel Movimento anche grazie al contributo dato alla destituzione del consigliere di stato Bellomo per il comportamento con allieve dei corsi di magistratura, è stato bollato come troppo vicino al cerchio magico toscano di Maria Elena Boschi. Sui loro nomi è calata ieri una coltre di fumo complice anche l’improvvida autocandidatura di Sapelli che ha scoperto le carte forse anzitempo, bruciando molto probabilmente anche quella ancora in pista di Conte.