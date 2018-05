Lungo le strade di Heddington, poco distante da Oxford, un ciclista blocca il traffico per protesta. Ce l’ha con un automobilista che non avendolo visto ha continuato a guidare occupando il lato destro della strada. Il ciclista per tutta risposta gli si para davanti impedendogli di proseguire la marcia, ricordandogli che in Inghilterra le auto procedono mantenendo la sinistra. Il diverbio che ne scaturisce forma una coda di auto e solo l’intervento di alcune persone spazientite farà demordere il biker che con estrema riluttanza si deciderà a sbloccare il traffico