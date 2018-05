Ha forzato la chiusura della strada e ha investito un motociclista del servizio d’ordine, che adesso è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Un grave incidente al Giro d’Italia constringe gli organizzatori a cambiare l’itinerario della quinta tappa: è quella tra Agrigento-Santa Ninfa, sulla statale 640, la Strada degli Scrittori.

Dalle prime informazioni un’auto, una Fiat Stilo, ha forzato lo sbarramento disposto dagli organizzatori e presidiato delle squadre di Anas, è entrata in un tratto di strada chiuso al traffico per via della manifestazione sportiva, e si è scontrata con una moto Bmw Gls. Era guidata da un uomo di 48 anni originario di Sambuca di Sicilia. Il motociclista, che faceva parte del servizio d’ordine del Giro, è caduto a terra ed è stato trasferito, in elisoccorso, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. L’uomo, che ha riportato una emorragia cerebrale, è stato sottoposto, in questi minuti, a una operazione molto delicata al cervello, come confermano all’Adnkronos i vertici del 118.

L’automobilista, un italiano di circa sessant’anni, è stato invece fermato e si trova in questo momento in questura. Con la sua auto ha forzato la chiusura di strada imposta, con tanto di transenne dall’Anas, lungo la statale 115, all’altezza del bivio per contrada Maddalusa, in territorio di Agrigento.