L'Ue ha ribadito "appoggio" all'applicazione completa del piano. Il premier israeliano Netanyahu invece "apprezza la decisione" sostenendo che "se fosse rimasto in vigore entro alcuni anni Teheran avrebbe avuto bombe atomiche" e avvertendo che "se provasse ad attaccarci, avvertirebbe la potenza della nostra forza". In serata l’esercito israeliano ha fatto aprire i rifugi sulle Alture del Golan

“Non avremmo mai dovuto firmare l’accordo con l’Iran“, è “disastroso e imbarazzante” perché “serve solo alla sopravvivenza di un regime” che “finanzia il terrore“. Mentre “non riesce a fermare le ambizioni nucleari permette ancora di arricchire uranio“. Così Donald Trump, poco dopo le 20 ora italiana di martedì 8 maggio, ha ufficializzato il ritiro degli Stati Uniti dalla storica intesa con Teheran siglata nel 2015 dal predecessore Barack Obama. Dicendo di avere le prove “definitive” che Teheran ha violato l’intesa, come sostenuto da Israele. “Fra qualche momento siglerò un memorandum presidenziale per dare il via alle sanzioni al regime iraniano. Istituiremo il massimo livello di sanzioni economiche. Tutti i Paesi che aiuteranno l’Iran sul nucleare potrebbero essere fortemente sanzionati”, ha aggiunto il presidente Usa.

La mossa del tycoon è ritenuta pericolosa per gli equilibri del Medio Oriente e per il mercato globale del petrolio ed è osteggiata dagli alleati europei, che nel pomeriggio si sono riuniti a Bruxelles e hanno ribadito il sostegno alla piena attuazione dell’accordo. “L’accordo nucleare appartiene all’intera comunità internazionale e l’Ue è determinata a preservarlo, al popolo iraniano dico: fate in modo che nessuno lo smantelli, è uno dei più grandi obiettivi mai raggiunti dalla comunità internazionale”, ha commentato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Federica Mogherini. Ha espresso invece soddisfazione il premier israeliano Benyamin Netanyahu: “Apprezziamo molto la decisione del presidente Trump”, “coraggiosa e corretta”. “Se fosse rimasto in vigore entro alcuni anni Iran avrebbe avuto bombe atomiche”, ha sostenuto. “L’Iran vuole servirsi della Siria come base avanzata contro Israele. Siamo determinati a impedire che stabiliscano lì le loro basi. Reagiremo con potenza, il nostro esercito è pronto”. Poi ha ammonito: “Se l’Iran provasse ad attaccarci, avvertirebbe la potenza della nostra forza”. In serata l’esercito israeliano “a causa di irregolari attività delle forze iraniane in Siria” ha dato istruzione alle autorità pubbliche delle Alture del Golan (nel nord del paese) di aprire i rifugi e di tenerli pronti per la popolazione.

L’anticipazione a Macron – L’anticipazione dell’annuncio era arrivata durante un colloquio telefonico tra l’inquilino della Casa Bianca e il presidente francese Emmanuel Macron di cui aveva dato conto il New York Times. L’entourage di Macron aveva poi smentito dicendo che il presidente Usa non aveva “svelato le sue intenzioni”. Ma poco dopo anche l’agenzia Ap e altri media americani e internazionali hanno confermato. Fonti dell’amministrazione hanno riferito a Fox News che le sanzioni Usa rientreranno in vigore tra 90 giorni a partire da oggi in seguito al mancato rinnovo delle esenzioni, che in base all’accordo vanno confermate ogni tre mesi. Le stesse fonti spiegano che gli Stati Uniti saranno ufficialmente fuori dall’accordo solo quando le sanzioni verranno reintrodotte. Il termine dei 90 giorni è stato comunicato dal vice presidente americano Mike Pence ad alcuni membri del Congresso.

La Ue: “Noi appoggiamo il proseguimento del piano” – Martedì pomeriggio a Bruxelles, in attesa dell’annuncio, ci sono state consultazioni tra sherpa dei ministeri degli Esteri di Francia, Germania e Gran Bretagna, la segretaria generale del Servizio europeo per l’azione esterna Helga Schmid e una delegazione iraniana guidata dal viceministro degli Esteri Abbas Araghchi. L’Ue e i tre Paesi hanno ribadito “il loro appoggio al proseguimento dell’applicazione completa ed effettiva del piano d’azione congiunto” firmato a Vienna il 14 luglio 2015 dai ministri degli Esteri di Teheran, Pechino, Parigi, Berlino, Mosca, Londra, Washington e dall’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue. Trump sostiene invece che la storica intesa non impedisce all’Iran, quando l’intesa scadrà nel 2025, di diventare una potenza nucleare. Inoltre non affronta la questione dello sviluppo del programma missilistico né quella delle “attività maligne” nella regione – un riferimento al coinvolgimento militare di Teheran in Siria e altrove.

Le sanzioni primarie e secondarie – L’annuncio di Trump è direttamente legato all’imposizione di sanzioni da parte di Washington all’Iran. Le sanzioni ad oggi si dividono in due tipi. Quelle primarie riguardano i soggetti di nazionalità statunitense e resteranno comunque in vigore: vietano sostanzialmente qualsiasi tipo di rapporto economico con individui ed entità della Repubblica islamica. Quelle secondarie, invece, riguardano le ‘Non-U.S. Persons‘ e in parte sono state sollevate con l’implementazione del Jcpoa (Joint Comprehensive Plan of Action), l’accordo sul nucleare iraniano, a gennaio 2016. Firmando il Jcpoa, gli Stati Uniti si sono impegnati a rinunciare a sanzioni secondarie imposte molto prima che Trump diventasse presidente e che intendevano punire la Repubblica islamica per il suo programma nucleare. Periodicamente l’amministrazione in carica deve rinnovare i ‘waiver‘, ovvero le esenzioni, che scadono ogni 120-180 giorni a seconda della tipologia di sanzioni, per garantire l’implementazione dell’accordo. L’11 luglio scadrà un altro pacchetto di sanzioni secondarie.

L’impatto sul prezzo del petrolio – La prossima scadenza è questo sabato e interessa direttamente le esportazioni petrolifere iraniane. Non a caso lunedì, in attesa della decisione del tycoon, le quotazioni del petrolio erano salite ai massimi dal 2014: il greggio Wti ha superato i 70 dollari, il brent è volato oltre i 75. Il ‘waiver’ che scadrà il 12 maggio, infatti, riguarda le transazioni finanziarie con la Banca centrale iraniana. In Iran il petrolio è un bene nazionalizzato e se si vuole acquistarlo dall’estero è necessario passare attraverso transazioni finanziarie gestite dalla Banca centrale. Il mancato rinnovo delle esenzioni provocherà dunque una riduzione degli acquisti di petrolio dalla Repubblica islamica. Il presidente iraniano Hassan Rohani partecipando a una conferenza sul petrolio in corso a Teheran aveva ammesso che il Paese avrà “qualche problema” in caso di uscita degli Usa dall’accordo ma ha minimizzato dicendo che le difficoltà dureranno “due o tre mesi”, poi “ne usciremo”. Rohani ha anche sottolineato che Teheran vuole continuare a “lavorare insieme al mondo in modo costruttivo”.