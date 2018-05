“Io sono come un arbitro imparziale, ma un arbitro può condurre bene la partita se ha un certo aiuto di correttezza dai giocatori”. Sergio Mattarella, impegnato negli ultimi mesi nella difficile fase di mediazione politica per la formazione del governo, in una pausa dai lavori ha ricevuto al Colle i giocatori di Juventus e Milan in quanto finalisti della Coppa Italia. Parlando davanti agli atleti, autorizzandosi anche un mezzo sorriso, si è lasciato andare e ha fatto un discorso sul ruolo degli arbitri che per forza di cose lo ha fatto pensare a se stesso. E non ha nascosto l’amarezza nei confronti di chi invece non gioca “correttamente la partita”. Una stoccata ai politici, senza che il Capo dello Stato abbia rivelato quali, che in questi attimi di tensione e attesa in vista della formazione di un governo neutrale fanno riflettere. Solo ieri Mattarella, al termine del terzo e ultimo giro di consultazioni, si era appellato alla responsabilità dei partiti: “Scelgano loro”, aveva detto. Ha lasciato intendere l’insoddisfazione per forze politiche che non sono riuscite a trovare un’intesa e che ora chiedono il ritorno al voto in piena estate.

Mattarella si è rivolto ai calciatori e a loro ha parlato del suo ruolo: “Quando sono stato eletto dopo aver giurato alla Camera“, ha detto, “ho giurato davanti al Parlamento e ho pronunciato un discorso nel quale mi sono paragonato ad un arbitro assicurando la mia imparzialità, ma subito ho detto ‘i giocatori aiutino l’arbitro con la loro correttezza’. Bisogna sempre ricordare che un arbitro può condurre bene un incontro se ha un buon aiuto, la correttezza, l’impegno leale” dei giocatori, ha sottolineato il capo dello Stato. “Anche gli arbitri possono commettere errori però vanno aiutati dai protagonisti. Quando un arbitro non si nota vuol dire che i protagonisti stanno svolgendo alla perfezione il loro compito e un buon arbitro, generalmente, spera di non essere mai notato”.