Un governo “di servizio” come quello che si prepara a nominare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “significherebbe portare al governo persone che non hanno una connessione con la popolazione e rischierebbero solo di far quadrare i conti con un effetto simile a quello del governo Monti“. Lo dice il capo politico del M5s Luigi Di Maio che a Non Stop News su Rtl 102.5, racconta di essere “sempre stato onesto e lineare anche con il Quirinale”. E per questo i Cinquestelle non voteranno un governo neutrale. Il leader del Movimento ribadisce che i Cinquestelle sono stati “gli unici ad aver provato a fare un governo, siamo stati lineari di fronte al Colle e al popolo italiano. Non siamo stati eletti per entrare in parlamento e starcene lì a bivaccare, la grande sfida era passare dalle parole ai fatti”. Sono quasi le stesse parole della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Nel 2011 era lo spread, ora l’aumento dell’Iva – scrive su facebook – Cambiano le ‘minacce’ ma la volontà di calpestare la sovranità popolare è la stessa. No ad un Monti-bis, no a governi tecnici, no ad un altro colpo di Stato mascherato”. Ma ora dalla Lega sembra arrivare un ultimo, estremo, tentativo di evitare le urne il 22 luglio, situazione che sarebbe al limite del paradosso. E’ il capogruppo al Senato del Carroccio Gianmarco Centinaio a provare a riallacciare dei fili all’ultimo minuto: “A Di Maio e Berlusconi chiediamo: fate un passo laterale, andiamo da Mattarella tutti insieme e troviamo una soluzione politica – dice ad Agorà, su Rai3 – Ammetto anche io che il 22 luglio è una data abbastanza rischiosa”.

Ma Di Maio non sembra più incline al dialogo. La colpa del ritorno al voto, dice, è di Matteo Salvini: “Volevo capire se Salvini c’era o ci faceva e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L’unica cosa che gli ho chiesto è staccati da Berlusconi ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani soprattutto alle prossime elezioni perché se si sta andando al voto è perché lui ha scelto la restaurazione alla rivoluzione”. La Lega, sottolinea il leader grillino, “è una forza con enormi potenzialità ma se non è libera non può fare nulla per questo Paese. Sarà interessante vedere questo signore in campagna a dire ‘io voglio cambiare questo Paese’ con Berlusconi”.

Ma anche il capo del M5s si dice “consapevole che c’è un rischio astenionismo” con elezioni fissate al 22 luglio e “l’astensionismo è un dramma”. “Sarà un ballottaggio“, assicura in ogni caso. Pd e Forza Italia “andranno sempre più verso un decremento dei voti e ciò permetterà una polarizzazione, ovvero: agli italiani di scegliere tra un cambiamento e un finto cambiamento”. “Noi non volevamo arrivare a questo, capiamo che il voto a luglio non ha precedenti”, aggiunge il leader del M5S che, a chi gli chiede se aggiungerà nuove priorità ai punti del programma elettorale, risponde: “vogliamo aggiungere un risultato, l’abolizione dei vitalizi alla Camera. Se lo facciamo credo che avremo segnato un primo punto”. E se non ci sarà una maggioranza nemmeno il 23 luglio, com’è molto probabile? “Se Salvini si ripresenterà in coalizione con Berlusconi saremo punto e daccapo. Queste coalizioni non nascono per un’ideale ma per fini elettorali”.